16124 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الأول اليوم بجامعة كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أدى 16124 طالب وطالبة في 19 كلية بجامعة كفر الشيخ اليوم الخميس الموافق 13 يناير 2022م، وبلغ عدد الغياب 601 طالبًا وطالبة، في ظل تطبيق الاجراءات الاحترازية، وتقديم الطلاب شهادات لقاح كورونا.

وتابع الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي، مؤكدين حرص إدارة الجامعة على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان قبل بدء الامتحانات.

جاء ذلك خلال تفقد نواب رئيس جامعة كفر الشيخ ، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول في كليتي العلوم والزراعة، ورافق نواب رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور مجدي محفوظ عميد كلية العلوم و الدكتور يحي زكريا عيد عميد كلية الزراعة.

تأتي هذه الجولة لقيادات الجامعة للاطمئنان على انتظام سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول في مختلف فرق كليات الجامعة ومعاهدها، والتأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا.