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10 معلومات عن أول خط قطار سريع يمتد من العين السخنة إلى مرسى مطروح

الخميس، 13 يناير 2022 02:00 م
10 معلومات عن أول خط قطار سريع يمتد من العين السخنة إلى مرسى مطروح قطار سريع
كتب رضا حبيشى

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يقدم "اليوم السابع" فى 10 نقاط أهم ما يريد القارئ معرفته عن أول خط قطار سريع جارى تنفيذه فى مصر، يمتد من العين السخنة حتى مرسى مطروح وأبرز المدن التى سيربطها ومواصفاته خلال التقرير التالى:
 
1ـ يمتد المشروع بأطوال 660 كم.
 
2ـ المشروع ينطلق من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر حتى مرسى مطروح.
 
3ـ يمر المشروع خلال مساره بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر والإسكندرية والعلمين.
 
4ـ يتم تنفيذ هذا المشروع على مرحلتين، حيث تمتد المرحلة الأولى بطول 460 من العين السخنة حتى العلمين ومخطط إنهاء تنفيذها خلال عامين.
 
5ـ المرحلة الثانية من المشروع تمتد من العلمين حتى مرسى مطروح بطول 200.
 
6ـ عدد محطات المشروع تبلغ 20 محطة تشمل 8 محطات سريعة و12 محطة إقليمية.
 
7ـ السرعة التصميمية للمشروع 250 كم/ ساعة.
 
8ـ مخطط تشغيل بالمشروع بعد تنفيذه 5 قطار قطار سريع بسرعة تشغيلية 200 كم/ الساعة، و24 قطار إقليمي ستسير بسرعة 160 كم/الساعة.
 
9ـ تكلفة تنفيذ هذا المشروع تصل إلى 9 مليارات دولار.
 
10ـ ينفذ المشروع تحالف من الشركات المصرية وشركة سيمنز العالمية

القطار السريع

شبكة القطارات السريعة

اول قطار سريع

العاصمة الإدارية

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