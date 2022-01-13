وزير خارجية اليابان يلمح لاحتمالية تسبب القوات الأمريكية فى انتشار فيروس كورونا

أ.ش.أ

صرح وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي اليوم الخميس،بأن مجموعات حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في منشآت عسكرية أمريكية في اليابان ربما تكون قد تسببت في عودة ظهور الإصابات في بعض مناطق البلاد .

وقال هاياشي في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء اليابانية كيودو، "لا يمكننا إنكار احتمال أن تكون الإصابة في منشآت القوات الأمريكية أحد العوامل وراء انتشار الفيروس في المناطق المحيطة بها" ، مضيفا: " إنني اتخذ الأمر على محمل الجد ".

وأشارت الوكالة إلى أن تصريحات هاياشي تأتي في الوقت الذي شهدت فيه اليابان موجة سادسة من الوباء مدفوعة من سلالة أوميكرون من فيروس كورونا، حيث قال بعض المحافظين إن الحالات المتزايدة في محافظاتهم تُعزى إلى انتشار العدوى في القواعد الأمريكية في محافظتي أوكيناوا وياماجوتشي.

وتخضع ياماجوتشي ومحافظة هيروشيما المجاورة لها في غرب اليابان وكذلك أوكيناوا -وهي جزيرة تقع في الجنوب الغربي- إلى شبه حالة طوارئ منذ يوم الأحد الماضي، مع تمكين الحكام من مطالبة المطاعم والحانات بالإغلاق مبكرا والتوقف عن تقديم المشروبات الكحولية.