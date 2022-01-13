وزير خارجية إيطاليا يشارك فى اجتماع أوروبى بفرنسا لمناقشة القضايا الهامة

فاطمة شوقى

يشارك وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو اليوم الخميس فى الاجتماع غير الرسمى لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى مدينة بريست والذى يتم تنظيمه تحت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبى.

وأشارت وزارة الخارجية الإيطالية إلى أن رؤساء الدبلوماسية الأوروبيين سيتبادلون وجهات النظر حول قضايا الساعة الدولية الرئيسية، كما سيستعرضون القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمن ذات الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبى، وفقا لصحيفة "المساجيرو" الإيطالى.

وسيبدأ الاجتماع بجلسة عمل مشتركة مع وزراء دفاع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى مخصصة لإعداد "البوصلة الاستراتيجية" للاتحاد الأوروبى، والتى ستعرض أمام المجلس الأوروبى فى مارس لإقرارها.

وسيسمح الاجتماع غير الرسمى بمعالجة الوضع الأمنى ​فى الجوار الشرقى للاتحاد، مع الإشارة بشكل خاص إلى أوكرانيا وبيلاروسيا، والحاجة إلى الاستجابة للتحديات الناجمة عنها.

كما تتضمن أجندة الاجتماع المقاربة الاستراتيجية الأوروبية تجاه الصين والشراكة مع الاتحاد الأفريقي.

وسوف يعقد دي مايو محادثات ثنائية على هامش الاجتماع الوزاري.