وزير الكهرباء: تشغيل مركز التحكم بالعاصمة الإدارية الجديدة نهاية 2022

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه جار إنشاء أحدث مركز تحكم قومى فى العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة تصل إلى 840 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم تشغيل المرحلة الأولى منه خلال الربع الأول من العام الحالي وتشغيله بالكامل ديسمبر المقبل.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك خطة لتكون هناك منظومة التحكم فى تشغيل الشبكة الكهربائية لضمان تقديم خدمة مميزة وبأعلى معايير الجودة للمواطن، بالإضافة إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية والتشغيل الآمن والاقتصادي للشبكة الكهربائية.

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن التحكمات بالشبكة الكهربائية تنقسم ما بين تحكمات فى شبكة النقل وشبكات توزيع الكهرباء، لافتا إلى أن منظومة التحكم في الشبكة الكهربائية تنقسم إلى نظام التحكم والمراقبة ونظام الاتصالات وشبكات النقل وشبكة الألياف الضوئية ومبنى المركز وملحقاته، ووحدات تجميع البيانات من المحطات.