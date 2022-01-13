اليوم السابع
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الخميس، 13 يناير 2022 04:37 م
أكرم القصاص
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وزير الصحة الفرنسى يدخل العزل بعد إصابته بفيروس كورونا

الخميس، 13 يناير 2022 04:28 م
وزير الصحة الفرنسى يدخل العزل بعد إصابته بفيروس كورونا وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران
أ.ش.أ

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أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم الخميس، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب فيران عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، "أثبتت للتو النتائج إيجابية فحص كوفيد-19، ونتيجة لذلك، سأعزل نفسي وأواصل أداء مهامي عن بعد".

 


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