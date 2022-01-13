وزير الصحة الفرنسى يدخل العزل بعد إصابته بفيروس كورونا

وكتب فيران عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، "أثبتت للتو النتائج إيجابية فحص كوفيد-19، ونتيجة لذلك، سأعزل نفسي وأواصل أداء مهامي عن بعد".