وزير الصحة الإيطالى: نشهد مرحلة جديدة ومعقدة للغاية من حالة طوارئ كورونا

فاطمة شوقى

قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتزا، إنه "ليس هناك شك في أننا نمر بمرحلة وبائية جديدة لوباء كورونا، مليئة بتعقيدات عديدة، ويرجع ذلك أساسًا إلى تأثير متحور أوميكرون الذي سبب نمو الإصابات على المستويين الوطني والعالمى".

وأضاف الوزير في إحاطة برلمانية أمام مجلس النواب، أن "يوم أمس تم تسجيل رقم قياسي في عدد جرعات التطعيم المعطاة منذ بداية الحملة، إذ بلغت 700 ألف جرعة"، مضيفا "نراقب حالات الدخول إلى المستشفيات باهتمام كبير وهناك رقم واحد علينا التعامل معه، وهو تغير النسبة بين حالات الإصابة الاستشفاء بشكل جذري هذا الموسم، بفضل معدلات التطعيم المرتفعة للغاية في البلاد"، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وأشار الوزير، إلى أن "حملة التطعيم في إيطاليا قد وصلت إلى نسبة 89.58٪ من ناحية الجرعات الأولى. وكان لهذا نتيجة، أن حالات الدخول إلى المستشفى لا يتوافق وزيادة الحالات"، مضيفا "يكفي فقط تذكر أن بيانات معهد الصحة العالي (ISS) الأخيرة، تظهر أن ثلثي حالات الدخول إلى أقسام العناية المركزة تشمل غير الملقحين، وكذلك 50٪ منهم يدخلون إلى صالات الاستشفاء الاعتيادية"، لذلك "فإن 10٪ من الإيطاليين غير المحصنين هم من يؤثرون على مستشفياتنا".

ونوه سبيرانتزا بأنه "اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح اليوم، بلغ عدد بطاقة المرور الخضراء التي تم تنزيلها من على موقع دائرة الصحة 194 مليونًا، مما يدل على أن هذه الأداة أصبحت الآن من عادات المواطنين".