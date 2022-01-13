اليوم السابع
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الخميس، 13 يناير 2022 10:43 م
أكرم القصاص
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وزير الدفاع الإيطالى: مناقشات أوروبية لإطلاق حوار بناء مع روسيا

الخميس، 13 يناير 2022 10:04 م
وزير الدفاع الإيطالى: مناقشات أوروبية لإطلاق حوار بناء مع روسيا لورينزو جويرينى وزير الدفاع الإيطالى
روما /أ ش أ/

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أعلن وزير الدفاع الإيطالى، لورينزو جويرينى، أن الاجتماع غير الرسمى لوزراء الدفاع الأوروبيين المنعقد فى مدينة بريست الفرنسية ناقش مجموعة من القضايا الهامة من بينها الأزمة الروسية-الأوكرانية، وسبل إطلاق حوار بناء مع الاتحاد الروسي.

 

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) عن جويرينى قوله، فى تغريدة عبر منصة (تويتر)، قوله إن الاجتماع تناول أيضًا إطلاق حزم متعلقة بالأمن الأوروبى والسيادة الأوكرانية، وفى نفس الوقت سبل إطلاق الحوار البناء مع الاتحاد الروسى.

 

كما أشار وزير الدفاع الإيطالى إلى أن هناك نقاش مثمر حول تدخلات الجهات الأجنبية فى أنشطة عملياتية والبوصلة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي.

 


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