وزير الإنتاج الحربى يتفقد شركة حلوان للأجهزة المعدنية.. صور

كتب زكى القاضى

قام المهندس محمد أحمد مرسي وزيـر الدولة للإنتاج الحربي بزيارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) التابعة للوزارة.

استمع الوزير "مرسي" في بداية الزيارة إلى عرض تقديمي عن أنشطة شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) والموقف التنفيذي للمشروعات التي تشارك في تنفيذها إلى جانب الإطلاع على خطط المشروعات المستقبلية التي تقوم بها الشركة للتطوير وزيادة الإنتاجية.

عقب ذلك، تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي خطوط الإنتاج بالشركة والتي تساهم في توفير مطالب القوات المسلحة كما يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع منتجات مدنية وفقاً لأحدث معايير الجودة العالمية، حيث تم تفقد خطوط إنتاج (السخانات، البوتجازات، الغسالات، التكييفات، الثلاجات والديب فريزر) لافتاً إلى أن شركة حلوان للأجهزة المعدنية تعد من الشركات الرائدة في مجال صناعة الأجهزة المنزلية فى مصر والشرق الأوسط وتشارك بمنتجاتها في المبادرات والمشروعات التنموية الهامة مثل "حياة كريمة" ومشروعات الإسكان مثل "الأسمرات" و"أهالينا" و"بشاير الخير" كما تحظى منتجاتها بثقة الأسرة المصرية ومختلف الجهات بالدولة وهو ما يتطلب القيام بالمزيد من التطوير وتحسين الأداء.

وأكد الوزير "مرسي" أن خطوط الإنتاج بالشركة (مصنع 360 الحربي) تضاهي خطوط الإنتاج العالمية ويتوفر بها مهندسين وعاملين على أعلى مستوى من الكفاءة والذين يتم الحرص دوماً على تأهيلهم وإمدادهم بأحدث ما تم التوصل إليه من تكنولوجيات إلى جانب تمكين الشباب من تولي المناصب القيادية المختلفة، كما أكد على حرص وزارة الإنتاج الحربي على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات التابعة بشكلٍ دوري للعمل وفق أحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية، مشدداً على حرصه على متابعة مستجدات المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف الشركات والوحدات التابعة للوقوف على مدى الالتزام بالمخطط الزمنى للإنتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها.

وخلال التفقد شدد الوزير "مرسي" على أهمية الحفاظ على التكامل بين شركات ووحدات الإنتاج الحربي بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة بالبلاد ويعود بالنفع على المواطن والاقتصاد القومي، كما حث العاملين بالشركة (مصنع 360 الحربي) على بذل المزيد من العمل والجهد لرفعة شأن الإنتاج الحربي والوطن ككل، مشدداً على أهمية التعاون ما بين الشباب وأصحاب الخبرات لتطوير الأداء بالشركة.

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، بأن هذه الزيارة تأتي في إطار الحرص على تفقد الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربي بهدف متابعة مستجدات تنفيذ المشروعات التي تقوم بها، ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها وتحفيز العاملين لبذل المزيد من الجهد لتحقيق الخطط الإنتاجية، لافتاً إلى أن الوزارة تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكرى وأحد الأذرع الصناعية للدولة من خلال استغلال فائض طاقتها الإنتاجية لتعميق التصنيع المحلي وصولاً للتصدير للخارج مضيفاً أن هذا الدور لن يكتمل إلا بجهد وسواعد أبناء الإنتاج الحربى لدفع عجلة الإنتاج والتنمية إلى الأمام.