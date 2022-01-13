وزيرة الخارجية الألمانية تبحث الأزمة الروسية مع نظرائها بالاتحاد الأوروبي

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قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك إن الأزمة الروسية الحالية تؤثر على التعاون السياسي والاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، وعلى الوضع الأمني ​​على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.



وأضافت الوزيرة الألمانية- قبيل التوجه، إلى مدينة بريست الفرنسية؛ لحضور اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، حول روسيا: "لدينا الفرصة بصفتنا الاتحاد الأوروبي لتقييم الوضع، اليوم، في بريست".



وأشارت إلى أن استضافة فرنسا باعتبارها رئيسة مجلس الاتحاد الأوروبي 2022 لهذا الاجتماع يرسل إشارة واضحة أن مواقفنا كأوروبيين موحدة وجادة.



وأكدت أن تعزيز دور أوروبا في العالم يتطلب أكثر من مجرد إدارة الأزمات الحالية، بل يتطلب أيضًا استراتيجيات وتخطيطًا أطول أجلاً، ولهذا السبب بالتحديد نعمل على ما يسمى بـ "البوصلة الاستراتيجية" داخل الاتحاد الأوروبي، والتي سنناقشها بالتفصيل اليوم.



ولفتت إلى أن "البوصلة الاستراتيجية" تهدف إلى إظهار اتجاه واضح للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه في السياسة الأمنية المستقبلية.