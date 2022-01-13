وزيرا خارجية أوكرانيا وكندا يبحثان خطوات لردع العدوان الروسى

أ.ش.أ

ناقش وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ونظيرته الكندية ميلاني جولي، خلال اتصال هاتفي، خطوات "لردع روسيا" عن مزيد من العدوان، بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم الخميس.

وجاء في البيان: "ناقش دميترو كوليبا وميلاني جولي خطوات لردع روسيا عن موجة جديدة من العدوان في أوروبا، بما في ذلك تنفيذ حزمة ردع شاملة لموسكو تشمل إجراءات سياسية واقتصادية وأمنية".

وأشار البيان إلى أنه خلال الاتصال، قالت جولي إن مطالب روسيا بتقديم ضمانات بعدم السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى الناتو غير مقبولة، وأكدت دعم كندا الثابت لأوكرانيا وسط التهديدات الروسية وحشد قوات روسية على طول حدود الدولة، بحسب وكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية.

وأضاف بيان الخارجية أن كوليبا قدم الشكر لجولي على دعمها لبلاده، وناقش معها كذلك تطوير التعاون الثنائي في مجالات الأمن والدفاع.