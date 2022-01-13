وزارة العدل تتعاقد مع البنوك لتقديم خدماتها إلكترونيا

كتب إبراهيم قاسم

وقعت وزارة العدل، تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، مذكرتا تفاهم وبرتوكولات تعاون مع الأجهزة المصرفية تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بسرعة التوجه نحو التحول الرقمي، ودعما لرؤية الوزارة في تقديم خدماتها إلكترونياً ورقمنة الوثائق الرسمية.

ومن الخدمات الإلكترونية التى ترتبط بعمل مذكرات التفاهم وبرتوكولات التعاون الموقعة بين وزارة العدل والجهاز المصرفي والبنوك ومن تلك الخدمات

1- تفعيل منظومة تقديم بعض خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلكترونياُ، ومنها الاستعلام عن سريان التوكيلات والحصول علي عقد مشهر أو شهادات تصرفات عقارية وسداد مقابل تلك الخدمات إلكترونياً، بشكل يٌمكن من الحصول علي تلك الخدمات بسهولة ويسر في أعمال البنوك.

2-توفير وحدات إصدار شهادات المحاكم الصادرة من المحاكم الابتدائية أو الاقتصادية عن بعد، لتسهيل إجراءات الحصول على هذه الشهادات من داخل ثلاثة فروع للبنك في مدن القاهرة والأقصر والغردقة.

3-توفير وحدة إصدار شهادات عن بعد

4-توفير خدمات التوثيق المميكنة السابق تقديمها داخل أحد المولات التجارية

5-تقديم الخدمات البنكية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة في إطار مبادرات البنك المركزي