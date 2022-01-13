واشنطن: سنواصل مساعدة العراق على مواجهة التحديات

كتب أحمد عرفة

أكد أنتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكي خلال اتصال هاتفي مع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسى، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل مساعدة العراق على مواجهة التحديات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وقال أنتونى بلينكن لمحمد الحلبوسي: نؤيد تشكيل حكومة تتصدى للتحديات التي تواجه العراق.

وفى وقت سابق أكدت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، الثلاثاء، لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، تطلعها لاستمرار التعاون في العديد من القضايا الملحة التي تواجه العراق في هذه المرحلة الدقيقة.

وذكر الحلبوسي - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه تلقّى برقية تهنئة من بلاسخارت، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب بدورته الخامسة، منوهة بالعلاقات الإيجابية بين الأمم المتحدة ومجلس النواب العراقي.