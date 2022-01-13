اليوم السابع
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هيئة الدواء تكشف حقائق هامة حول تناول الأدوية فى موعدها.. تعرف عليها

الخميس، 13 يناير 2022 02:00 ص
هيئة الدواء تكشف حقائق هامة حول تناول الأدوية فى موعدها.. تعرف عليها أدوية - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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وجهت هيئة الدواء المصرية نصيحة هامة بشأن تناول الدواء مؤكدة أنه يجب تناول الأدوية فى مواعيدها الثابتة والمحددة التى يقوم الطبيب أو الصيدلى بتحديدها.
 
ونصحت هيئة الدواء بضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلى عند نسيان موعد الجرعة الدوائية، مشيرة إلى أن تناول الأدوية بصورة منتظمة يساعد على نجاح العلاج وتحقيق الشفاء الكامل سريعا وتابعت هيئة الدواء موجهه حديثها إلى المواطنين: احرص على تناول الدواء فى موعد ثابت، واسأل الطبيب أو الصيدلى ماذا تفعل عند نسيان موعد الجرعة وتذكر تناول الأدوية بصوره منتظمة تساعد على نجاح العلاج الطبى.
 
 
وأكدت يجب استعمال أساليب بسيطة، مثل الجداول البسيطة أو عبوات تنظيم الأدوية  لتذكُّر استعمال الجرعات فى الأوقات الصحيحة.
 
 
وأوضحت هيئة الدواء المصرية أهمية اتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلى الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية، وأوصت باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء، حيث إن الصيدلى هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.

 


هيئة الدواء

مواعيد الدواء

اضرار عدم الالتزام بمواعيد الدواء

اضرار نسيان موعد العلاج

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