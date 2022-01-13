هطول أمطار فى القليوبية.. وإعلان الطوارئ لموجة التقلبات الجوية.. فيديو

القليوبية - إبراهيم سالم

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، حول طقس محافظة القليوبية، التى شهدت سقوط أمطار متوسطة وخفيفة، خلال الساعات الأخيرة لليوم الخميس، وسط انتشار معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بالمناطق الرئيسية والطرق الحيوية والأنفاق فور سقوط الأمطار.



وتابع المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أعمال رفع مياه الأمطار بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي وطريق شبرا بنها الحر وطريق بنها المنصورة، والأنفاق بطريق مصر الإسكندرية الزراعي ومدينة بنها.



وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أنه فور إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار على مدن المحافظة وجه بنشر معدات الشركة بكافة المناطق الحيوية والطرق الرئيسية بمدن المحافظة، وتشكيل غرف عمليات بالفروع على مدار الساعة لتلقي بلاغات تجمعات مياه الأمطار والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة والإدارة العامة للمرور.



فيما أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع حالة الطوارئ بسبب سوء الأحوال الجوية، كما أكد على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة، نظرا للظروف الجوية التي تمر بها البلاد على مدار اليومين القادمين واحتمال سقوط أمطار غزيرة، وحالة من عدم الاستقرار في الطقس.



ووجه المحافظ، بعقد غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، لمتابعة ومواجهة أى حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، لافتاً إلى أنه كلف مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية وشركة المياه والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصةً على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.



كما وجه، بتشكيل فرق للتدخل السريع تحسباً للأمطار والسيول المحتملة حتى نهاية موجة الطقس السيئ، بالإضافة إلى مراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أى ظرف طارئ.