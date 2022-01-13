اليوم السابع
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نقابى إيطالى: 30% من فنادق روما مغلقة والأشهر المقبلة مقلقة

الخميس، 13 يناير 2022 02:53 م
نقابى إيطالى: 30% من فنادق روما مغلقة والأشهر المقبلة مقلقة إيطاليا
فاطمة شوقى

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قال رئيس اتحاد الفنادق (فيديرألبيري) بيرنابوه بوكا فى مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا""  الإيطالية اليوم الخميس،"نحن قلقون جدًا بشأن روما، ففى الحقيقة هناك 30% من فنادق العاصمة مغلقة أصلاً، أى 400 فندق من أصل 1200، وسيتم إغلاق المزيد فى الشهرين المقبلين".

 

وأوضح أنه "إذا كان 50% من الأوروبيين سيصابون بالفيروس فى الشهرين المقبلين، كما تقول التوقعات، فهذا يفسر سبب خوف رواد الأعمال فى روما"، كذلك "لأنه إذا تم إغلاق فندق ما، فإن أول من يخسر هو العامل".

 

وذكر بوكا أنه "بالإضافة إلى ذلك، لم تتخذ الحكومة بعد تدابير لتجنب تسريح العمال فى قطاع السياحة، لقد ناقشنا قرار وقف تسريح العمال منذ نوفمبر والذى انتهى مفعوله فى 31 ديسمبر".

وخلص رئيس (فيديرألبيرجي) إلى القول، بإنه "حتى الآن لم يتم ضمان وضع العمال، وهناك قلق كبير سائد، لأن إغلاق الفنادق لا مفر من أن يقترن بعمليات تسريح جماعية. وهذا هو آخر ما نريد أن يحدث".


ايطاليا

فنادق ايطاليا

كورونا

السياحة

تسريح العمال

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