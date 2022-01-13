نقابة الأطباء: لم نتلق شكوى رسمية من أرملة وائل الإبراشى حتى الآن

كتب سيد الخلفاوى

قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن النقابة فوجئت بالاتهامات التي توجهها أرملة الإعلامى الراحل وائل الإبراشى ، خاصة وصف الأطباء بالقتلة، مشيرا إلى أن الحديث عن أسباب وفاة أي مريض تحتاج إلى البحث بصورة علمية من خلال اللجوء إلى التاريخ المرضى للمريض، وإن كان يعانى من مشكلات مرضيه مُزمنة تؤثر عليه، لافتا إلى أن الأطباء توفى من بينهم نحو 650 طبيب بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف الطاهر، في تصريحات خاصة لليوم السابع،: لا يمكن لأحد أن يثبت خطأ الطبيب المعالج للإبراشى من عدمه، حتى الآن، وبالتالى كيف للدكتور خالد منتصر أن يثبت أن الطبيب مُخطئ أو مُدان دون دراسة ملف المريض الطبي؟، خاصة أننا نواجه وباء عالمى ليس له علاج، مؤكدا أن النقابة لم تتلق حتى الآن شكوى من أرملة الإعلامى وائل الإبراشى، مشيرا إلى أن الإعلامى الراحل كان يعانى من فيروس كورونا منذ عام ويُعالج منها، وأُصيب بمضاعفات في الرئة وتليف في الرئة بنسبة كبيرة، والذى يُحدث مشاكل مستمرة في الحياة، لكنه في الطبيعى لا يؤدى إلى الوفاة فجأة، فإذا حدث ذلك، لابد من تشكيل لجنة طبية لتحديد السبب.

وطالب عضو مجلس نقابة الأطباء، أرملة وائل الإبراشى بالتقدم للنقابة بشكوى رسمية لتحريك التحقيقات النقابية والكشف عن صحة ما يتم تداوله عن وجود أخطاء طبية في العلاج من عدمه، لمنح كل طرف حقه، ومحاسبة المخطأ، مضيفا: أن النقابة لا تتستر على الخطأ الطبي، فلدينا الهيئة التأديبية توقع عقوبات في حالات الإهمال الطبي الجسيم، لكن لا يجب إطلاق الاتهامات بتلك السهولة.