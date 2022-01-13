اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 يناير 2022 04:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

نقابة الأطباء: لم نتلق شكوى رسمية من أرملة وائل الإبراشى حتى الآن

الخميس، 13 يناير 2022 03:38 م
نقابة الأطباء: لم نتلق شكوى رسمية من أرملة وائل الإبراشى حتى الآن نقابة الأطباء ووائل الإبراشى
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن النقابة فوجئت بالاتهامات التي توجهها أرملة الإعلامى الراحل وائل الإبراشى، خاصة وصف الأطباء بالقتلة، مشيرا إلى أن الحديث عن أسباب وفاة أي مريض تحتاج إلى البحث بصورة علمية من خلال اللجوء إلى التاريخ المرضى للمريض، وإن كان يعانى من مشكلات مرضيه مُزمنة تؤثر عليه، لافتا إلى أن الأطباء توفى من بينهم نحو 650 طبيب بسبب الإصابة بفيروس كورونا.
 
 
وأضاف الطاهر، في تصريحات خاصة لليوم السابع،: لا يمكن لأحد أن يثبت خطأ الطبيب المعالج للإبراشى من عدمه، حتى الآن، وبالتالى كيف للدكتور خالد منتصر أن يثبت أن الطبيب مُخطئ أو مُدان دون دراسة ملف المريض الطبي؟، خاصة أننا نواجه وباء عالمى ليس له علاج، مؤكدا أن النقابة لم تتلق حتى الآن شكوى من أرملة الإعلامى وائل الإبراشى، مشيرا إلى أن الإعلامى الراحل كان يعانى من فيروس كورونا منذ عام ويُعالج منها، وأُصيب بمضاعفات في الرئة وتليف في الرئة بنسبة كبيرة، والذى يُحدث مشاكل مستمرة في الحياة، لكنه في الطبيعى لا يؤدى إلى الوفاة فجأة، فإذا حدث ذلك، لابد من تشكيل لجنة طبية لتحديد السبب.
 
وطالب عضو مجلس نقابة الأطباء، أرملة وائل الإبراشى بالتقدم للنقابة بشكوى رسمية لتحريك التحقيقات النقابية والكشف عن صحة ما يتم تداوله عن وجود أخطاء طبية في العلاج من عدمه، لمنح كل طرف حقه، ومحاسبة المخطأ، مضيفا: أن النقابة لا تتستر على الخطأ الطبي، فلدينا الهيئة التأديبية توقع عقوبات في حالات الإهمال الطبي الجسيم، لكن لا يجب إطلاق الاتهامات بتلك السهولة.

نقابة الأطباء

وائل الابراشى

وفاة وائل الابراشى

ارملة وائل الابراشى

التحقيق مع الطبيب المعالج لوائل الابراشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أرملة وائل الإبراشى تتهم الطبيب المعالج للإعلامى الراحل فى بلاغ رسمى بقتله

الخميس، 13 يناير 2022 03:27 م

خالد منتصر: الطبيب دمر رئة وائل الإبراشى وأصابها بتليف وصل نسبته إلى 90%

الخميس، 13 يناير 2022 03:08 م

نقابه الأطباء تعلق على اتهامات الخطأ فى علاج الإعلامى الراحل وائل الإبراشي

الثلاثاء، 11 يناير 2022 09:32 م

بعد طلب "الأطباء" التحقيق فى ملابسات وفاة وائل الإبراشى.. "اليوم السابع" يرصد رحلة شكاوى الأخطاء الطبية.. لجنتان تفصل فى الشكوى وتُصدر العقوبات.. رئيس الهيئة التأديبية: كل 100 شكوى يُحال 15% منها للتأديب

الثلاثاء، 11 يناير 2022 06:30 م

ابن عم وائل الإبراشى لـ اليوم السابع: كان حريف كرة لكن ميوله كانت إعلامية وثقافية

الثلاثاء، 11 يناير 2022 05:28 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة