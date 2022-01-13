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نقابة الأطباء: فتح التحقيق فى وفاة "الإبراشى" بعد تلقى شكوى من أرملته

الخميس، 13 يناير 2022 11:14 ص
نقابة الأطباء: فتح التحقيق فى وفاة "الإبراشى" بعد تلقى شكوى من أرملته نقابة الأطباء ووائل الإبراشى
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور أيمن سالم، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن الطبيب المعالج للإعلامي الراحل وائل الإبراشي، قد تواصل مع النقابة العامة للأطباء وأكد صحة موقفه وأبدى استعداده على تقديمه لكافة التفاصيل التي تبرئ ساحته من ارتكاب أخطاء طبية خلال علاجه الإعلامي، مشيرا إلى أن النقابة قررت البدء في تلقى كافة الشكاوى المتُعلقة بالإبراشي والتحقيقات.
 
وأوضح سالم في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن محامى أرملة وائل الإبراشى من المُقرر أن يتجه للنقابة اليوم، للتقدم بشكوى رسمية بشأن ملابسات الوفاة، بحيث تبدأ النقابة فى إجراءاتها النقابية للتحقيق في الأمر بالكامل.
 
كانت قد قالت نقابة أطباء مصر، إنها تابعت الجدل المثار مؤخراً حول وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، وإذ تتفهم نقابة الأطباء مشاعر الحزن وآلام الفقد التي انتابت أسرة الفقيد ومحبيه، إلا أن النقابة تستنكر وترفض أن تكون إحدى وسائل تفريغ شحنات الغضب والحزن هي التعدي والهجوم على أطباء مصر. 
 
وأضافت فى بيان لها، يوم الثلاثاء الماضى: من هذا المنطلق تؤكد نقابة أطباء مصر رفضها وإدانتها لتصريحات أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي عبر وسائل الإعلام المختلفة، تلك التصريحات التي حملت اتهامات صريحة دون أية أدلة لأحد الأطباء، والإدعاء بحدوث خطأ طبي كان السبب في وفاة الفقيد، وذلك دون أي سند قانوني أو برهان طبي يدلل على صحة ادعائها، ورغم مرور أكثر من عام على واقعة الخطأ التي نسبتها أرملة الفقيد لأحد الأطباء حسب ما ورد في تصريحها. 
 
 
 

نقابة الاطباء

وائل الابراشى

وفاة وائل الابراشى

طبيب وائل الابراشى

التحقيق فى وفاه وائل الابراشى

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