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نقابة الأطباء تكشف للمرة الأولى تفاصيل وفاة الإعلامى وائل الإبراشى

الخميس، 13 يناير 2022 03:41 م
نقابة الأطباء تكشف للمرة الأولى تفاصيل وفاة الإعلامى وائل الإبراشى الإعلامي وائل الإبراشى - نقابة الأطباء
كتب سيد الخلفاوى

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أجرى اليوم السابع بثا مباشرا من داخل نقابة الأطباء مع الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء، لكشف تفاصيل وفاة الإعلامى وائل الإبراشي، والتعليق على اتهام طبيب بالتسبب فى وفاته.
 
 
وكشف الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، حقيقة ما تم، وما تردد من اتهامات للطبيب المعالج وسبب الوافاة المفاجئ والمضاعفات التى تعرض لها الإعلامى الكبير وائل الإبراشي.
 
وأكد " الطاهر"، أنه على الرغم من الاتهامات التى صدرت من أرملة الراحل، وكذلك الدكتور خالد منتصر، إلا أنه لم يتقدم أحد بشكوى رسمية حتى الأن، مضيفا أنه إذا ثبت وقوع خطأ طبى سيتم اتخاذ ما يلزم من عقوبات تصل إلى الشطب من نقابة الأطباء.

وائل الابراشي

وفاة وائل الابراشي

خطأ طبي

خطا طبي

نقابة الأطباء

الاطباء

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فيروس كورونا

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