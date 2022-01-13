مياة الغربية تعقد ورشة عمل آليات تنفيذ خطط مأمونية تداول الصرف الصحى

الغربية مصطفى عادل

ترأس الدكتور مهندس حمدي شطا رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالغربية ، ورشة عمل آليات تنفيذ خطط مأمونية تداول الصرف الصحى بالغربية متضمنة محطة قطور ومحطة السنطة بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية.



وخلال الورشة سلم رئيس الشركة شهادات اعتماد خطط سلامة، ومأمونية المياه لنظام إمداد محطة المرشحة بقطور ومحطة مياه المرشحة بالسنطة.



وأوضح شطا أن هذه الورشة متضمنة عدة عناصر أساسية من أهمها مناقشة مفهوم الجودة وشؤن البيئة بالشركة القابضة والشركات التابعة، إدارة الموارد المائية بمصر وتوضيح الأهداف والمنهجية، ومناقشة منظومة الصرف الصحى بالغربية، و تعريف خطط مأمونية تداول الصرف الصحى وعرض مثال تنفيذ.

كما ناقشت دور الجهاز التنظيمى فى مراجعة خطط المأمونية، و خطة إدارة سلامة ومأمونية المياه لتنفيذ مأمونية تداول الصرف الصحى بالمحافظة.



كما قام المهندس صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمداخلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس لتوضيح مدى أهمية الورشة والخروج بنتائج إيجابية والسعى بتنفيذ هذه النتائج على أرض الواقع.



و حضر ورشة العمل الإدارة العامة للجودة وشؤن البيئة بالشركة القابضة، ورئيس قطاع المعامل والجودة، ورئيس قطاع التشغيل والصيانة بشركة الغربية، والسيد رئيس جهاز شؤن البيئة لوسط الدلتا ورئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالغربية، ورئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب، ورئيس القطاع المالى والإدارى والسيد وكيل وزارة الصحة بالغربية، ولفيف من القيادات المعنية بالورشة.