اليوم السابع
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أكرم القصاص
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موسكو: دعوات أمريكا لفرض عقوبات صارمة ضد روسيا "استفزازية"

الخميس، 13 يناير 2022 09:04 ص
موسكو: دعوات أمريكا لفرض عقوبات صارمة ضد روسيا "استفزازية" أناتولى أنتونوف
موسكو (أ ش أ)

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وصف السفير الروسى لدى الولايات المتحدة أناتولى أنتونوف الدعوات الأمريكية لفرض عقوبات صارمة ضد روسيا بـ "الاستفزازية" وليس لها مستقبل.
 
وقال أنتونوف -في بيان نُشر على صفحة فيسبوك الخاصة بالبعثة الدبلوماسية الروسية، حسبما نقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم الخميس: "نعتقد أن الدعوات الموجهة إلى الكابيتول هيل لفرض قيود تعجيزية ضد روسيا وكذلك عقوبات شخصية ضد القيادة العليا للاتحاد الروسي، استفزازية ويائسة.. لن تخيفنا القيود".
 
وفي سياق متصل، أضاف السفير الروسي أن بلاده تنتظر من الولايات المتحدة وحلفائها ردًا مكتوبًا على مقترحاتها بشأن الأمن الأوروبي.
وأوضح أن روسيا قدمت مبادرتها لنزع فتيل الأزمة المتفجرة بشأن أوكرانيا، فضلًا عن السعي إلى تقريب وجهات نظر حول الأمن في أوروبا، لافتا إلى أن "المبادرة تم شرحها يوم 10 يناير في جنيف وفي 12 يناير في إطار مباحثات مجلس روسيا – الناتو في بروكسل".
 
وتابع السفير الروسي قائلا: "ننتظر ردا مناسبا لكن ليس على شكل تصريحات شعبوية.. بل مقترحات خطية ومنطقية".
وفي يومي 9 و10 يناير، عقدت روسيا والولايات المتحدة مشاورات في جنيف حول مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية، وبعد ذلك عٌقد اجتماع لمجلس روسيا والناتو في بروكسل، وستعقد مشاورات أخرى في إطار منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، في فيينا.

روسيا

موسكو

امريكا

عقوبات امريكا على روسيا

العلاقات الروسيه الامريكيه

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