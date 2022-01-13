اليوم السابع
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الخميس، 13 يناير 2022 04:05 م
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من السبت للثلاثاء : قطع الكهرباء عن بعض الأماكن والقرى بمركزى بني سويف وناصر لصيانة المغذيات

الخميس، 13 يناير 2022 02:53 م
من السبت للثلاثاء : قطع الكهرباء عن بعض الأماكن والقرى بمركزى بني سويف وناصر لصيانة المغذيات محافظة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه تقرر فصل التيار عن بعض القرى والأماكن بمركزي بني سويف وناصر، اعتباراً من السبت حتى الثلاثاء، الأسبوع المقبل، من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12  ظهراً  لإجراء أعمال الصيانة الدورية للمغذيات.

 

وبحسب بيان القطاع ،سيتم قطع الكهرباء يوم السبت "15/1" عن جزيرة أبو صالح ،ويوم الأحد "16/1" عن منطقة مطار دنديل  ويوم الاثنين"17/1" عن قرية رياض باشا، ويوم الثلاثاء "18/1" عن قرية  سنور.

 

 ويتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة، بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

 

 


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