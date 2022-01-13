منسق حياة كريمة بالمنوفية يقدم التعازى ويسلم مساعدات لأهالى الشهداء

المنوفيه - محمود شاكر

قدم المهندس محمد ربيع منسق مبادرة حياة كريمة بالمنوفية، التعازي لأسر ضحايا معدية عزبة التفتيش التابعة لقرية طليا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، كما سلم مساعدات مالية، بقيمة عشرين ألف جنيه لأهالي الضحايا الثمانيه داعي الله لهم بالصبر والسلوان.

واسمتع منسق حياة كريمة، وفريقه لمطالب أهالي عزبة التفتيش، والتي كان اولها إنشاء كوبرى يربط بين محافظتى المنوفيه والجيزه، كما تقدمت مؤسسة حياة كريمة بخالص تعازيها لأسر ضحايا حادث معدية منشأة القناطر، وذلك أثناء زيارة وفد من المؤسسة، لأهالي الضحايا مساء اليوم، وقدمت المؤسسة مساعدات مالية وعينية بقيمة ٢٠ ألف جنيه للاسرة المتوفى، مع تقديم الدعم المعنوي للأهالي بعد الفاجعة التي راح ضحيتها 8 أطفال وشباب من أبناء عزبة التفتيش التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية

وأكد الوفد المكون من المهندس محمد ربيع منسق حياة كريمة بالمنوفية وعدد أعضاء المؤسسة، أثناء زيارة أهالي ضحايا حادث معدية منشأة القناطر، على دعم الدولة المصرية للأهالي في محنتهم، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بنفسة تفاصيل الحادث، ووجه الحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة لعدم تكرار مثل هذا الحادث الآليم بإنشاء كوبري بديل المعدية.

وطالب أهالي ضحايا حادث معدية القناطر، أثناء زيارة وفد حياة كريمة، المسئولين بزيادة أعداد فرق الإنقاذ النهري المشاركة في عمليات البحث، وذلك للعثور على جثمان أخر الضحايا، لعدم ظهورها حتى الأن، وذلك بعد مرور 3 أيام على الحادث المروع والذي وقع في المنطقة بين القطا التابعة لمنشأة القناطر بالجيزة، وعزبة التفتيش التابعة لمركز أشمون بالمنوفية .