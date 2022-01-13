مكتبة الاسكندرية: احتفالية "اللمة الحلوة 2" فى بيت السنارى

الإسكندرية أسماء على بدر

تُنظِّم مكتبة الإسكندرية اليوم الموافق 13 يناير حفلًا فنيًا مفتوحًا للجمهور تحت عنوان: "اللمة الحلوة 2" لعرض مجموعة من المواهب الشابة، بحضور بعض الفنانين، وذلك في تمام السادسة مساًء، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

يتضمن الحفل مجموعة من الفقرات المتنوعة التي تجمع بين الغناء والشعر والإلقاء والحكي، حيث يتم تقديم مجموعة من الأغاني والقصائد ويصاحب ذلك عزف موسيقى مميز.

يُذكر أن فريق "اللمة الحلوة" هو تجمع فني وأدبي وثقافي لمجموعة من الشباب الموهوبين في عدة فنون مختلفة، يعمل الفريق على تقديم الفنون الهادفة والتعريف بالموسيقى وأهميتها في حياة الفرد والمجتمع، وكذلك تشجيع الشباب على الاستفادة من مواهبهم ومهاراتهم، بالإضافة إلى خلق حالة ثقافية فنية إبداعية بين الشباب.

يأتي هذا الحفل في إطار حرص مكتبة الإسكندرية على نشر الوعي والثقافة والاهتمام بالتراث والفن الهادف وتشجيع المواهب الشابة.

