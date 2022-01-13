اليوم السابع
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الخميس، 13 يناير 2022 04:39 م
أكرم القصاص
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مقتل 11 شخصا وإصابة العشرات فى حادث انقلاب شاحنة بالفلبين

الخميس، 13 يناير 2022 03:38 م
مقتل 11 شخصا وإصابة العشرات فى حادث انقلاب شاحنة بالفلبين الشرطة الفلبينية
أ ش أ

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لقي ما لا يقل عن 11 شخصا مصرعهم فيما أصيب العشرات الآخرون بعد انقلاب شاحنة صغيرة محملة بركاب بينهم أطفال في إقليم "ميساميس أورينتال"، حسبما ذكرت الشرطة الفلبينية اليوم الخميس.


وذكرت شبكة (إيه بي إس-سي بي إن.) الفلبينية أن الشاحنة كانت متجهة إلى منتجع على شاطئ البحر في بلدة "بالينجاساج" عندما فقد السائق السيطرة عليها بعد أن تعطلت الفرامل على ما يبدو على جانب منحدر من الطريق.


وأضافت الشبكة أن الحافلة كانت مزدحمة وتقل حوالي 50 شخصا عندما انحرفت عن الطريق.


بدوره، قال الميجور تيودورو دي أورو قائد شرطة بلدة "بالينجاساج" إن الشاحنة انقلبت بعد انحرافها عن الطريق على كتلة من الصخور.


وأضاف دي أورو أن الشاحنة كانت ضمن قافلة من ثلاث شاحنات لكن الشاحنتين الأخريين لم تتورطا في الحادث.


الفلبين

انقلاب شاحنة بالفلبين

إقليم ميساميس أورينتال

بلدة بالينجاساج

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