وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن 12 عربة من القطار خرجت عن القضبان فيما انقلبت ثلاث عربات، مضيفة أن سلطات السكك الحديدية أمرت بفتح تحقيق في الحادث.



وتابعت الشبكة أن القطار كان في طريقه من ولاية "راجستان" إلى ولاية "آسام"، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.



يشار إلى أن حوادث القطارات تشيع في الهند بسبب تهالك السكك الحديدية والقطارات، وكان 127 شخصًا قد لقوا مصرعهم عام 2016 جراء خروج 14 عربة قطار عن القضبان بولاية "أوتار براديش" والتي تعد إحدى أسوأ حوادث القطارات في البلاد.