مستشفى الأمراض النفسية تستقبل 23 ألف حالة واجراء 13ألف عملية جراحية بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى - أحمد مرعى

أعلن الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب بجامعة سوهاج، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، عن حصاد مستشفي الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب لعام 2021 والتي شهدت العديد من الإضافات و الانفرادات المتميزة التي قدمتها المستشفي خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي شهدها هذا العام من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وذلك من خلال العيادات المتخصصة والتداخلية و العيادات العامة , مشيدا بالتطور الملحوظ في مستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي من مختلف محافظات الصعيد فضلا عن المتابعة الدورية من قبل الكوادر الطبية الذين أدوا دورهم الخدمي و الطبي من اجل المحافظة علي صحة وسلامة المرضي وتخفيف العبء عن كاهلهم، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط.

ومن جانبه فقد أشار الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية إلى أن مستشفيات جامعة أسيوط بمختلف تخصصاتها قد نجحت في افتتاح بعض الوحدات المتميزة في الأقسام المختلفة مشيرا إلي ما تحظي به مستشفي الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب من إمكانيات وكفاءات علمية وكوادر طبية مؤهلة علي اعلي مستوي وهو ما يمثل حافزا هاما لمواصلة العمل والاجتهاد وتحقيق المزيد من الانجازات .

وفي هذا الإطار فقد أوضح الدكتور محمد عبد الباسط خلاف مدير المستشفي أن المستشفي قد نجحت خلال عام 2021 م في استقبال 22,764 ألف حالة شملت 12,569ألف حالة من المترددين على العيادات "نفقة الدولة " كما أستقبل القسم المجاني 9,127 ألف حالة من المرضى المترددين و 4909 حالات الدخول و 4401 حالات الخروج ، وأستقبل القسم الخاص 1.135 حالة شملت 298حالة عصبية ، 305حالة نفسية ، 232 حالة أدمان ، 198 حالة عناية مركزة عصبية ، وتم أجراء 12,631 عملية جراحية , موضحا انه تم عمل 2638 رسم المخ و2911 رسم العضلات و661 جلسات التنبيه المغناطيسي و264 أشعة تلفزيونية و662 فصل البلازما.



جامعة أسيوط تعلن استقبال مستشفي الأمراض العصبية والنفسية قرابة 23 ألف حالة (1)



جامعة أسيوط تعلن استقبال مستشفي الأمراض العصبية والنفسية قرابة 23 ألف حالة (1)



جامعة أسيوط تعلن استقبال مستشفي الأمراض العصبية والنفسية قرابة 23 ألف حالة (2)