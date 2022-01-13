مسئولى تفتيش برنامج TSM يتفقدون العمل فى محطات مياه الشرب بالأقصر .. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أجرى مسئولى برنامج الإدارة الفنية المستدامة TSM بالشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى جولة تفقدية اليوم لمحطتى مياه الشرب بالقرنه والبعيرات، حيث كان على رأس الوفد المهندسة ماجدة عزيز مفتش الشهاده الفنية المستدامة TSM.

وأشاد الوفد بالجهود المبذولة في محطتى مياه الشرب بالقرنه والبعيرات وأكدوا على أهمية المتابعات اليومية لعناصر الجودة ..وذلك لتطوير هذا المرفق...ولإنتاج المياه على النسق الموضوع بالخطة لبرنامج الإدارة الفنية المستدامة TSM، حيث شارك فى الجولة كل من المهندس وليد محمد عباس مدير عام المياة، والمهندس أحمد حسن مدير إدارة مياه الشرب بالقرنة، والمهندس أبو السعود مسئول محطات المياة، والدكتورة أسماء حسان مدير إدارة المعامل، وحمادة ياسين مدير عام الموارد البشرية، والمهندس إسماعيل مسئول السلامة والصحة المهنية، والمهندسة أمانى محمد المدني مدير عام العلاقات العامة والإعلام، ومسؤلي TSM بالشركة.

وفى نفس السياق تفقد وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال زيارتهم لمحافظة الأقصر، مشروع محطة مياه الشرب بالهنادى التابعة لمركز إسنا، وذلك لتفقد الأعمال الجارية وفق الخطة المقررة ومتابعة نسب التنفيذ للمشروع، حيث رافق الوفد اللواء أشرف الفاوى نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والمهندس محمد عويس أحمد مدير عام مشروع مياه الهنادى.

ويعد مشروع محطة مياه الهنادى وشبكاتها بشرق إسنا جنوب الأقصر بحوالي 40 كم من المشروعات الهامة والحيوية بمحافظة الاقصر، والمزمع من إنشائه تقديم الاستفادة وخدمة حوالي 130 ألف نسمة من أهالي قري شرق إسنا (الشغب – الدبابية – المعلا – القضا – نجع أبو سعيد – الطوناب – الهنادى – الحميدات – الدير)، والذين يعانون من ضعف المياه وخاصة بفصل الصيف.

ومن المقرر أن تخدم محطة مياه الهنادي تلك المنطقة بتكلفة 270 مليون جنيه مصرى، بالإضافة إلي تكلفة الخط الناقل حوالي 95 مليون جنيه مصرى، والممتد من قرية الهنادي حتي قرية الشغب شمالا ومن قرية الهنادي حتي قرية الدير جنوبا، وبهذا تصبح التكلفة الإجمالية للمشروع 365 مليون جنيه مصرى، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في إطار مشروع دعم الحلول المتكاملة للمياه IWSS، ومن المقرر نهو جميع الأعمال الخاصة بالمشروع بنهاية أبريل 2023 طبقا للمخط الزمني المعد من قبل استشاري المشروع.



مسئولى تفتيش برنامج TSM يتفقدون العمل فى محطات مياه الشرب بالأقصر