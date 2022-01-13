اليوم السابع
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مدير "تضامن إسنا" يكشف تفاصيل دعم أسرة 3 فتيات من ذوى الهمم.. صور

الخميس، 13 يناير 2022 01:30 ص
مدير "تضامن إسنا" يكشف تفاصيل دعم أسرة 3 فتيات من ذوى الهمم.. صور دعم أسرة 3 فتيات من ذوي الهمم بقرية زرنيخ
الأقصر – أحمد مرعى

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كشف محمود إبراهيم الضوي، مدير إدارة التضامن الاجتماعي بإسنا جنوب محافظة الأقصر، عن تفاصيل دعم المديرية لأسرة 3 فتيات من ذوي الهمم ويعانون من إعاقات مختلفة فى قرية زرنيخ بمدينة إسنا، حيث تقديم تقديم إعانات مادية ومعنوية للأسرة لدعم الفتيات الثلاثة بعد تلقى المديرية شكوى من أسرتهم بالحالة.

وأضاف مدير إدارة التضامن الاجتماعي بإسنا لـ"اليوم السابع"، أنه تلقى شكوى من المحافظة تفيد بأن أسرة مكونة من 6 أشخاص جميعهم مرضى بينهم 3 فتيات من ذوي الهمم والأب مصاب بجلطة ويدعى "سعيد على"، والأم مصابة بشلل رعاش وتدعى "حمدية أحمد"، وإبن صغير لا قدر على العمل وهو الوحيد السليم، موضحاً أن الفتيات الثلاثة بالأسرة هن كل من "سعاد سعيد" 26 سنة، و"هناء سعيد" 38 سنة، و"وفاء سعيد" 30 سنة، جميعهن من ذوي الهمم، وتم على الفور الإستجابة من الوزيرة الدكتور نيفين القباج لدعم تلك الأسرة فوراً.

وأكد محمود إبراهيم الضوي، مدير إدارة التضامن الاجتماعي بإسنا، أنه تم على الفور بعد تلقى الشكوى من المحافظ المستشار مصطفى ألهم، تم فحص الشكوى وبحث حالة الأسرة بالكامل، وتقرر تقديم عدة مساعدات، وتشمل مساعدة بملف كرامة بمبلغ 450 جنيهاً لكل فتاة من الفتيات الثلاثة من ذوي الهمم شهرياً ضمن برنامج تكافل وكرامة، بجانب توفير للأسرة 7 بطاطين ومساعدة مالية من مؤسسة تكافل إجتماعى 300 جنيه شهرياً وذلك لمدة 6 شهور، مشدداً على أنه يجرى التواصل مع جمعية التأهيل الاجتماعي بالأقصر للعمل على توفير 3 كراسي متحركة للفتيات من ذوي الهمم، وعمل نظام للأسرة وتم تسجيله وذلك لإمكانية حصول الأسرة على فيزا تكافل باسم الزوجة، حيث أن لديه ابن بالتعليم ومن حق الأسرة حسب التعليمات الحصول على 3 فيز كرامة وواحدة تكافل، وذلك بمساعدة الأسرة وتقديم دعم مالي ليها بمبلغ 300 جنيه شهريا، مؤكدا أنه قام بتسليم الأسرة المبلغ الشهري الأول.

مدير تضامن إسنا يكشف تفاصيل دعم أسرة 3 فتيات من ذوي الهمم (1)
 

 

 
مدير تضامن إسنا يكشف تفاصيل دعم أسرة 3 فتيات من ذوي الهمم (3)
 

 

مدير تضامن إسنا يكشف تفاصيل دعم أسرة 3 فتيات من ذوي الهمم (4)
 

 

مدير تضامن إسنا يكشف تفاصيل دعم أسرة 3 فتيات من ذوي الهمم (5)
 

الاقصر

دعم اسرة بقرية زرنيخ

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مدينة اسنا

تضامن الاقصر

دعم فتيات من ذوي الهمم

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