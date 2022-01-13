اليوم السابع
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مدير الأمم المتحدة: نحن بحاجة لالتزام مالى أكبر للتصدى لأزمة المناخ

الخميس، 13 يناير 2022 11:28 ص
مدير الأمم المتحدة: نحن بحاجة لالتزام مالى أكبر للتصدى لأزمة المناخ جيرد مولر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
كتب رامى محيي الدين و محمد عبد المجيد

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قال جيرد مولر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية فى كلمته بمنتدى شباب العالم: يسعدنى التحدث على القادة الشباب والساسة من مختلف العالم، إن الجائحة أثرت على العالم بأسره، وتؤثر على جميع مناحى الحياة وتعرض الملايين إلى انقطاع الدراسة، والكثير من المحلات قد أغلقت.. التغير المناخى أيضا يؤثر على الحياة ويهدد بقاء الكوكب على قيد الحياة .. علينا ان نطالب بالمزيد من التضامن الدولى ولا يصلح أن تستحوذ بعض الدول على الجرعات وتعطى الجرعة الثالثة، بينما هناك بعض الدول لا تمتلكه..  علينا بذل الجهد لمزيد من التضامن بين الدول .
 
وأضاف: لدينا التكنولوجيا اللازمة لطى صفحة الجائحة والتصدى للتغير المناخى.. نحن بحاجة لالتزام مالى أكثر لتغيير المناخ وتمويل برنامج التعافى الأخضر، وبحاجة لنشر المعارف والمهارات قيادات الحكومات والشركات مهمة للغاية لتوفير الحماية البيئية، وأرغب أن تكون اليونيدو مهمة لتمكين الشباب الموجودين هنا، ونعمل على تعزيز عملية إنتاج اللقاحات في افريقيا ونعمل في الأقصر وصعيد مصر ونعمل في البحرين ونيجيريا ونعزز نشر التكنولوجيا، ونعزز نشر الاستثمار.
 
وتابع: حتى هذه اللحظة قمنا بدعم أكثر من مليون شاب ليستطيعوا الاستثمار وندعم أصحاب الأعمال.. شباب اليوم سيقدمون الحلول لما يواجه العالم، لا يمكن ان نبنى مستقبلا مستدام بدون الشباب، وعلى الحكومات والقطاع الخاص والأمم المتحدة أن يتحدوا ليمكنوا الشباب هذا هو برنامج العمل المشترك ، للإيفاء بعهدنا للجيل القادم وتحقيق التنمية المستدامة .
 
منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. 
 
ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.
 

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

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