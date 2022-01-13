اليوم السابع
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محاكمة الرئيس الجورجى السابق بتهمة العبور غير الشرعى للحدود فى تبليسى

الخميس، 13 يناير 2022 12:57 م
محاكمة الرئيس الجورجى السابق بتهمة العبور غير الشرعى للحدود فى تبليسى ساكاشفيلى
وكالات الأنباء

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تعقد محكمة مدينة تبليسى جلسة استماع منتظمة فى قضية العبور غير القانونى للحدود للرئيس الجورجى السابق ميخائيل ساكاشفيلى.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، تجمع بضع مئات من أنصار السياسى أمام مبنى محكمة المدينة لدعمه، ومن بين الحاضرين أيضًا في مكان الحادث والدة ساكاشفيلي وشقيقها، اللذان يحاولان الحصول على إذن لحضور المحاكمة. حيث أن هذه المرة، لا توجد إجراءات تقييدية صارمة في ساحة المحكمة، على عكس المحاكمات السابقة، عندما لم تسمح الشرطة للنشطاء والصحفيين بدخول المبنى واصطفت طوقًا للشرطة ونصبت حواجز حديدية.

وقال محامي الرئيس السابق بيكا باسيلايا للصحفيين: "اليوم سوف يخاطب ساكاشفيلي الشعب الجورجي مرة أخرى. سنحاول بدورنا مرة أخرى ضمان أن تكون العملية علنية. ساكاشفيلي يحاكم بسبب عودته إلى وطنه".

وكان ساكاشفيلي قد اعتقل في جورجيا في الأول من أكتوبر، فى نفس الوقت الذي أضرب فيه عن الطعام. وفي وقت سابق أدين في قضيتي قتل المصرفي ساندرو جيرغفلياني وضرب النائب فاليري جيلاشفيلي. في الحالة الأولى، حُكم على ساكاشفيلي بالسجن ثلاث سنوات، في الثانية - بستة أعوام. بالإضافة إلى ذلك، فهو متورط في قضايا تفريق تجمع المعارضة في 7 نوفمبر 2007، ومذبحة شركة Imedi TV واختلاس أموال من ميزانية الدولة - وما زالت تنظر فيها المحاكم.

 


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