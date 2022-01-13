محافظ مطروح يقرر صرف معاش تكافل وكرامة لأحد المواطنين لوجود بتر بكف اليد

فريق المحافظات

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لقاء خدمة المواطنين في إطار المتابعة المستمرة والوقوف على مشاكل المواطنين والاستماع لها والحرص على حلها وتلبية مطالبهم، وذلك بديوان عام المحافظة بحضور اللواء أشرف أبراهيم سكرتير عام المحافظة ورؤساء المدن ومديري المديريات والادارات المعنية.



حيث عرضت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين جهود متابعة شكاوى ومشكلات المواطنين خلال النصف الاول من شهر يناير الجارى، حيث تم تقديم مساعدات لعدد 74 مواطن مع الرد على الشكاوى الواردة وحلها بنسبة 87 % وذلك من اجمالى 293 شكوى تم الرد وحل 255 شكوى مع متابعة باقي الشكاوى مع الجهات المعنية



بينما وجه محافظ مطروح خلال اللقاء لمديرية التضامن الأجتماعى، بإصدار معاش تكافل وكرامة لأحد المواطنين لوجود بتر بكف اليد، كما وجه لمجلس مدينة مطروح بعمل طبقة أساس لرفع منسوب شارع 24 خلف الغرباوى متفرع من علم الروم لحين الانتهاء من تحويل شبكة الكهرباء من هوائى إلى أرضى ورصف الشارع وذلك لتيسير حركة المواطنين



كما وجه محافظ مطروح بتشكيل لجنة لمعاينة الشارع الموازى لشريط السكة الحديد بمنطقة عزبة السلام امام مسجد أبو الأنبياء، واتخاذ الأجراء اللازم لرفع منسوبه خاصة مع تجمع مياه الامطار به وذلك لتيسير حركة السيارات والمواطنين كمدخل ئيسى للمنطقة



ووجه محافظ مطروح كذلك لشركة الكهرباء بعمل المعاينات والمقايسات لعدد ثلاثة تجمعات ومخاطبة وزارة الكهرباء، لإدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة بالوزارةمع رفع كفاءة شبكة الكهرباء، بتجمع ابساط التابعة لقرية الفخرى ببرانى ومراجعة جهد المحول وذلك لتوفير حياة كريمة لمواطنى التجمعات الصحراوية والتيسير عليهم



ووجه محافظ مطروح بدراسة المنطقة الأزهرية بمطروح، لامكانية إنشاء فصل للمكفوفين بطريقة برايل وتوفير مصحف وكمبيوتر يعلمان بطريقة برايل ومقترح توقيع بروتوكول تعاون بين المنطقة الأزهرية بمطروح، ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتاهيل الكوادر اللازمة، مع تدريب المدرسين على استخدام التكنولوجيا الحديثة لتعليم المكفوفين بالمحافظة.

كما وجه محافظ مطروح لجميع المديرين ورؤساء المدن بالاهتمام الدائم بمشاكل المواطنين ، والعمل على حلها لتخفيف العبئ عن المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.



جانب من الإجتماع



محافظ مطروح



