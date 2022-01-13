محافظ سوهاج: 456 مشروعا للصرف الصحn بالقرى ضمن "حياة كريمة".. صور

سوهاج – محمود مقبول – أحمد مرعى

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن إجمالي عدد مشروعات الصرف الصحي المدرجة ضمن خطة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، بلغ 456 مشروعا بمختلف قرى المحافظة تشمل " محطات رفع، ومحطات معالجة، وشبكات انحدار، وخطوط طرد "، مشيرا إلى بدء العمل في جميع المشروعات المدرجة بنسب تنفيذ متفاوتة .

وأوضح " الفقي " أن مشروعات الصرف الصحي الجارية منها 50 مشروعا بمركز دار السلام، و 90 مشروعا بالبلينا، و36 مشروعا بطما، و47 مشروعا بالمراغة، و38 مشروعا بساقلتة، و92 مشروعا بالمنشاة، و 103 مشروعا بجرجا، وأكد المحافظ على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء بتلك المشروعات، مشيرا إلى أنها تعد نقلة نوعية غير مسبوقة لقرى محافظة سوهاج .

فيما أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب أنه خلال النصف الاول من شهر يناير الجارى تم الانتهاء من غسيل وتطهير المروق رقم 1 والذى تبلغ طاقته التصميمية 220 لتر لكل ثانية والمروق رقم 2 الذى تبلغ طاقته التصميمية 220 لتر لكل ثانية بمحطة مياه المراغة جهينة السطحية كما تم الانتهاء من غسيل المروق رقم 1 والذى تبلغ طاقته التصميمية 200 لتر لكل ثانية بمحطة مياه جرجا السطحية هذا بالإضافة الى غسيل المروق رقم 1 والذى تبلغ طاقته التصميمة 300 لتر لكل ثانية بمحطة مياه شطوره السطحية.

وأشار الكيميائى منصور صابر على رئيس قطاع المعامل والجودة انه يتم تنفيذ خطة دورية لغسيل المروقات وذلك بحضور مراقبى مديرية الصحة لإزالة الطمى والرواسب العالقة بالمروقات والتخلص من الطحالب لإنتاج مياه شرب مطابقة للمواصفات القياسية لجودة المياه ولتقديم كوب مياه نظيف للمواطنين.



العمل فى مشروعات الصرف الصحى بسوهاج (1)



العمل فى مشروعات الصرف الصحى بسوهاج (2)



العمل فى مشروعات الصرف الصحى بسوهاج (3)



العمل فى مشروعات الصرف الصحى بسوهاج (4)



العمل فى مشروعات الصرف الصحى بسوهاج (5)



العمل فى مشروعات الصرف الصحى بسوهاج (6)