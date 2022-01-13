اليوم السابع
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الخميس، 13 يناير 2022 07:04 م
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محافظ جنوب سيناء يكشف الخطوات التنفيذية لمشروعات التجمعات التنموية.. صور

الخميس، 13 يناير 2022 05:33 م
محافظ جنوب سيناء يكشف الخطوات التنفيذية لمشروعات التجمعات التنموية.. صور جانب من الاجتماع
جنوب سيناء - ياسر عامر

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ناقش اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال اجتماع ترأسه اليوم الخميس، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، الخطوات التنفيذية لمشروع التجمعات التنموية بالمحافظة، وناقش مكافأة العاملين وتحفيزهم، وموقف تنفيذ الخطة الاستثمارية 2011/ 2022، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ومديري الإدارات المعنية والمختصة.

وأشار المحافظ، إلى إعلان نتيجة القرعة النهائية الخاصة بالتجمعات التنموية بالمحافظة وعددها 7 تجمعات تنموية (سكني، زراعي)، والتي تمت إلكترونياً في ضوء البروتوكول الموقع مع المحافظة والهيئة العامة للاستثمار.

وتابع المحافظ أعمال مد شبكات الطرق والمحاور لتلك التجمعات، وأعمال تقسيم المساحات وتحديدها عن طريق الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة استعداداً لتسليمها لمستحقيها.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع ،مكافأة العاملين بالمحافظة، والجهات المعاونة الذين شاركوا في استعدادات المحافظة لاستضافة عدة مؤتمرات كبرى منها مؤتمر مكافحة الفساد، ومنتدى شباب العالم، ممن ساهموا بإظهار مدينة شرم الشيخ بالمظهر اللائق والمشرف الذي أشادت به جميع وفود العالم في إطار الإثابة والتحفيز.

وخلال الاجتماع تابع المحافظ الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2022 واطمأن على إنهاء التعاقدات لجميع المشروعات، والتي جرى تسليم مواقع العمل وجاري التنفيذ، وبلغت نسب تنفيذ إجمالي المشروعات 50%.

اجتماع المحافظ
اجتماع المحافظ

 

الإجتماع
الاجتماع

 

 

المحافظ
المحافظ

 

جانب من الإجتماع
جانب من الاجتماع

محافظ جنوب سيناء

مشروعات التجمعات التنموية

مشروعات الخطة الاستثمارية

محافظة جنوب سيناء

اللواء خالد فودة

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