محافظ المنوفية يقرر صرف 120ألف جنيه لأسرة كل متوفى فى حادث معدية أشمون

المنوفية - محمد فتحى

قرر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، صرف 120 ألف جنيه من ديوان عام المحافظة لأسرة كل متوفى بحادث معدية المناشى والذى وقع مساء الاثنين الماضى بإجمالى 8 حالات وفاة كمساعدة مالية عاجلة، كما كلف مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة بصرف المساعدات والتعويضات اللازمة وتقديم كافة أوجه الرعاية الإجتماعية لتلك الأسر، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر مع أسر الضحايا وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم.

وقدم محافظ المنوفية خالص تعازيه لأسر ضحايا الحادث، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين، مشيراً إلى أنه منذ وقوع الحادث تابع بنفسه الموقف أولاً بأول مع كافة الجهات المعنية، فضلاً عن تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين للإطمئنان على جميع حالاتهم الصحية حتى تماثلهم للشفاء.

جدير بالذكر أنه قد وقع حادث سقوط سيارة نصف نقل محملة بالعمال من أبناء مركز أشمون بمحافظة المنوفية من المعدية الخاصة بفرع رشيد بمنطقة المناشى دائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة والتى كانت فى إتجاها للبر الآخر تجاه محافظة المنوفية.