محافظ الغربية: ارتفاع معدلات تنفيذ واقتراب نهو مشروعات حياة كريمة بقرية نهطاى

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ صباح اليوم لمتابعة معدلات ونسب إنجاز المشروعات بقرية نهطاي لضمان إزالة كافة التحديات المحتملة وانتهاء المشاريع في الوقت المحدد .

وتفقد محافظ الغربية خلال جولته الصباحية مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي والذي قارب على الانتهاء حيث وصلت نسبة التنفيذ به إلى 94 ٪ بتكلفة 10 مليون جنيه ، ومن المقرر أن يقدم المركز خدمات متنوعة ما بين "مركز تكنولوجي، سجل مدني، شهر عقاري، تموين، بريد وحدة محلية، مجلس محلي والتضامن الاجتماعي" ، كما تفقد المجمع الزراعي البيطري حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال الخرسانية وجاري أعمال التشطيبات بنسبة إنجاز 88% وبإجمالي تكلفة 5.4 مليون جنيه.

وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال إحلال وتجديد كوبري السملاوية بتكلفة 200 ألف جنيه ، كما تفقد مدرسة الشهيد طيار محمد عمارة الثانوية والتي بلغت نسب أعمال الصيانة بها 90% بتكلفة 1.5 مليون جنيه ، ومدرسة الشهيد طلبة السايح للتعليم الأساسي والتي تم الانتهاء من أعمال صيانتها ورفع كفاءتها بتكلفة مالية مليون جنيه، واخْتُتِمَتْ الجولة بتفقد أعمال إنشاء الوحدة الصحية بتكلفة 27 مليون جنيه وأعمال تبطين ترعة العطف.

جاء ذلك بحضور اإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى ، جيهان صابر مدير الإدارة التعليمية بزفتي وأعضاء المكتب الفني للمحافظ.