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الخميس، 13 يناير 2022 02:33 م
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محافظ الأقصر يلتقى قيادات وطلبة مدرسة النيل الدولية ويشيد بمبادرة "يوم القيادة".. صور

الخميس، 13 يناير 2022 02:16 م
محافظ الأقصر يلتقى قيادات وطلبة مدرسة النيل الدولية ويشيد بمبادرة "يوم القيادة".. صور محافظ الأقصر يلتقي بقيادات وطلبة مدرسة النيل المصرية الدولية
الأقصر – أحمد مرعى

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التقى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وفدا من مدرسة النيل المصرية الدولية التي يشرف عليها وحدة شهادة النيل الدولية بمجلس الوزراء، بحضور محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، وأعضاء مجلس النواب الدكتور محمد العماري وأماني الشعولي، حيث ضم الوفد عبد الرحمن علي مدير المدرسة وفايزة أحمد معلم اللغة العربية ومحمد السعدي معلم الدراسات الاجتماعية وأعضاء مجلس أمناء المدرسة ونحو 18 طالبا وطالبة.

وخلال اللقاء قدم مدير المدرسة نبذة عن تاريخ إنشاء المدرسة، فيما عرض طلاب وطالبات المدرسة مبادرة (يوم القيادة ونظام الحكم)، والتي قدموا فيها نموذج محاكاة مصغر لجلسة مجلس النواب في إطار تدريب الطلاب والطالبات على ممارسة حقوقهم الديمقراطية.

وأكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، خلال اللقاء، أهمية تنفيذ مثل تلك المبادرات للطلاب والنشء لتنمية المهارات بشكل مستمر حتى يكونوا جيلا واعدا للمستقبل متسلحا بالعلم والمعرفة، مشيداً بكافة طلبة المدرسة الذين نظموا فعاليات مبادرة "يوم القيادة ونظام الحكم" والتى تدرب الطلبة على القيادة فى المستقبل.

وكان كرم المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر عددا من المدربين والرياضيين المتميزين في ألعاب الكاراتيه وألعاب القوي من أبناء الأقصر المنضمين لمنتخب مصر، وذلك في إطار تقديم الدعم لهؤلاء اللاعبين والمدربين، وقدم المحافظ شهادات تقدير لكل من عيسي يوسف مدرب المصارعة ومدرب منتخب مصر في بطولة أثينا البحر الأبيض المتوسط  لعام 2021، واللاعب علاء سيد لاعب مصارعة بالمشروع القومى، والكابتن محمد عبد العاطي مدرب كاراتيه بمركز شباب الضبعية، واللاعبة سارة حسين الحاصلة على المركز الثاني بلعبة كاراتيه في بطولة أفريقيا، واللاعب أحمد قناوي لاعب نادي الشبان المسلمين بالأقصر والحاصل علي المركز الرابع في ألعاب قوي في سباق 3 آلاف متر في البطولة العربية، والذي أقيم في دولة تونس، والكابتن منصور عبد الراضي مدرب ألعاب قوي بنادي الشبان المسلمين بالأقصر.

محافظ الأقصر يلتقي بقيادات وطلبة مدرسة النيل المصرية الدولية (1)
محافظ الأقصر يلتقي بقيادات وطلبة مدرسة النيل المصرية الدولية (1)

 

محافظ الأقصر يلتقي بقيادات وطلبة مدرسة النيل المصرية الدولية (2)
محافظ الأقصر يلتقي بقيادات وطلبة مدرسة النيل المصرية الدولية (2)

 

محافظ الأقصر يلتقي بقيادات وطلبة مدرسة النيل المصرية الدولية (3)
محافظ الأقصر يلتقي بقيادات وطلبة مدرسة النيل المصرية الدولية (3)

 


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