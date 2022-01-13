محافظ أسوان: احتفالية فنية للأوبرا بمسرح الصداقة فى العيد القومى.. فيديو

أسوان – عبد الله صلاح

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن إقامة احتفالية بالتزامن مع عيد أسوان القومى 15 يناير الجارى، وافتتاح عدد من المشروعات طوال الشهر، وهى التى تأتى مع ذكرى افتتاح السد العالى أعظم مشروعات القرن العشرين.



وأكد محافظ أسوان، فى تصريحات على هامش المؤتمر الصحفى قبل العيد القومى، أن الاحتفالية ستكون مساء يوم العيد القومى 15 يناير الجارى، بمسرح وسينما الصداقة بميدان المحطة بمدينة أسوان، وستكون قاصرة على 300 شخصا لمراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.



وأوضح اللواء أشرف عطية، بأن الاحتفالية ستضمن عرض للأوبرا بجانب عروض للموسيقى العربية، بالإضافة إلى عروض لفرق الفنون الشعبية، لافتا إلى أنه يسبق ذلك وضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء بحديقة درة النيل بمدينة أسوان.







المؤتمر



جانب من الحدث



محافظ أسوان



