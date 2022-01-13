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متحدثة البيت الأبيض في ولاية ترامب أمام لجنة تحقيقات الكونجرس

الخميس، 13 يناير 2022 10:10 ص
متحدثة البيت الأبيض في ولاية ترامب أمام لجنة تحقيقات الكونجرس كايلي ماكناني
كتبت: نهال أبو السعود

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جلست السكرتيرة الصحفية السابقة للبيت الأبيض كايلي ماكناني أمس الأربعاء مع محققين من لجنة مجلس النواب للتحقيق في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول ، وفقا لشبكة سي بي اس الامريكية.

ووفقا للتقرير، استدعت اللجنة ماكناني في نوفمبر الماضي وقال النائب بيني طومسون رئيس لجنة التحقيقات ان الاجتماع الذي عقد افتراضيا مع سكرتيرة البيت الأبيض السابقة استمر طوال اليوم.

وكتبت اللجنة في مذكرة الاستدعاء: "بصفتك سكرتيرًا صحفيًا للبيت الأبيض ، فقد أصدرت عدة بيانات عامة من البيت الأبيض وأماكن أخرى حول تزوير مزعوم في انتخابات نوفمبر 2020 ، والتي رددها الأفراد الذين هاجموا مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير".

تم استدعاء ماكناني إلى جانب ستيفن ميلر ، مساعد ترامب السابق وموظفين آخرين في البيت الأبيض ، مع تركيز الاستدعاء إلى حد كبير على التصريحات الكاذبة التي أدلت بها والتي تروج لمزاعم لا أساس لها من تزوير الناخبين.

سعت اللجنة أيضًا إلى الحصول على سجلات ماكناني من الأرشيف الوطني ، بما في ذلك المجلدات المتعددة المليئة بنقاط الحديث المعدة.

وفي نفس السياق، قال طومسون مساء الأربعاء إن اللجنة أصدرت حوالي 85 مذكرة استدعاء ، بما في ذلك حلفاء ترامب ومسؤولون سابقون في البيت الأبيض ومساعدو الحملة وأفراد شاركوا في التخطيط للتجمع خارج البيت الأبيض قبل حصار مبنى الكابيتول.

واحتُجز اثنان من كبار حلفاء ترامب ، وهما الاستراتيجي السابق ستيف بانون ورئيس موظفي البيت ‏الأبيض السابق مارك ميدوز بتهمة ازدراء للكونجرس لرفضه الامتثال لمذكرات الاستدعاء ، واتهمت وزارة ‏العدل بانون جنائيا، وقال كلاهما إنهما يتبعان تعليمات ترامب ، الذي ادعى امتياز تنفيذي.‏


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كايلي ماكناني

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