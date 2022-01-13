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لجنة نوبل النرويجية لرئيس وزراء إثيوبيا: إنهاء الصراع فى تيجراى مسئوليتك

الخميس، 13 يناير 2022 01:29 م
لجنة نوبل النرويجية لرئيس وزراء إثيوبيا: إنهاء الصراع فى تيجراى مسئوليتك الأوضاع فى تيجراى
كتبت : هند المغربي

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قالت لجنة جائزة نوبل النرويجية، الخميس، أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الذي منحته جائزة نوبل للسلام عام 2019، لديه "مسؤولية خاصة" لإنهاء النزاع القائم في إقليم تيجراي منذ نهاية عام 2020.

وقالت اللجنة في رسالة لوكالة "فرانس برس": "بصفته رئيسا للوزراء وحائزا على نوبل للسلام، أبي أحمد لديه مسؤولية خاصة لإنهاء النزاع والمساهمة في تحقيق السلام" في المنطقة، حيث قتل آلاف الأشخاص بسبب النزاع.

يأتى ذلك وسط تدهور الأوضاع الانسانية فى تيجراى بسبب الصراع الذى بدأ منذ اكثر من عام بين القوات الإثيوبية وقوات تحرير تيجراى.


الأمم المتحدة

اثيوبيا

تيجراى

نوبل

اليوم السابع بلس

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