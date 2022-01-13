لبنان: السماح لحاملى فحص كورونا السريع بدخول لبنان خلال 24 ساعة

بيروت /أ ش أ/

طلبت المديرية العامة للطيران المدنى بلبنان من شركات الطيران العامة فى مطار رفيق الحريرى الدولى بالعاصمة بيروت قبول الركاب الراغبين فى القدوم إلى لبنان والحاملين لفحص كورونا السريع (Antigen Rabid Test) بشرط أن يحتوى على رمز QR على أن يكون الفحص تم إجراؤه خلال 24 ساعة على الأكثر من تاريخ أخذ عينة الفحص وحتى ركوب الطائرة من نقطة الانطلاق الأولى.

واشترطت المديرية العامة للطيران المدنى، أن يكون الراكب قد تلقى جرعتين من لقاح كورونا أو جرعة كاملة من اللقاح المكون من جرعة واحدة فقط منذ فترة لا تتعدى ستة أشهر.

وأضافت أن هذه الاجراءات يعمل بها من تاريخ صدورها اليوم وذلك وفقا للتوصيات التى أصدرتها الجهات المعنية مع الالتزام بجميع الاجراءات الأخرى.

وكانت السلطات اللبنانية قد وضعت شرط اجراء فحص PCR لجميع القادمين إلى البلاد حتى الحاصلين على الجرعات الكاملة من اللقاح بدء من اواخر الشهر الماضى بعدما سجلت البلاد قفزة كبيرة فى عدد الاصابات بفيروس كورونا ومتحوراته.

وسجل لبنان اليوم 7057 حالة إصابة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة.