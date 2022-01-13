كتالونيا تتخذ إجراءات صارمة ضد أنفلونزا الطيور بعد اكتشافه فى البجع

فاطمة شوقى

ضاعف إقليم كتالونيا الإسبانى تدابير مكافحة فيروس انفلونزا الطيور بعد أن تأكد من وجود 5 حالات من الإصابة فى طيور البجع النافقة فى منطقة لييدا، واقر تعليق تربية الدواجن فى المراعى الحرة كما أمر بفضل الاوز والبط عن الطيور الآخرى، حسبما قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى قسم العمل المناخى والأجندة الغذائية والريفية فى كتالونيا قامت بمتضاعفة تدابير المكافحة فى مزارع الدواجن حتى منتصف أبريل، وقت انخفاض مرور الطيور المهاجرة فى كتالونيا،مشيرا إلى أن خطر انتقال الفيروس إلى الإنسان ضعيف للغاية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإقليم الكتالونى لا يعتبر من المناطق الخالية من انفلونزا الطيور إلا أنه لا يمكن فرض أي نوع من الفيتو على التجارة بالمنتجات ذات الصلة بالدواجن.

وأشار الباحث فى معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية الزراعية (IRTA) خواكيم سالجيس، إلى أنه من غير المحتمل إلى حد كبير أن يكون هناك عدوى لهذا المرض على البشر. "هذا يعني ببساطة أنه يجب علينا البدء في اتخاذ بعض تدابير سلامة الدواجن".

وأوضحت وزارة الزراعة أنها ستنشر قريباً قراراً يحظر ، من بين أمور أخرى ، تربية الدواجن في الهواء الطلق أو ، على سبيل المثال ، تربية البط أو الأوز في تلك الأماكن. قد تسمح منظمة العمل المناخي في النهاية للمزارع التي تحتاجها بوضع نوع من القماش الذي يغطي المساحة، كما يُطلب منه اتخاذ تدابير قصوى حتى لا يتم تقاسم المياه بين الأنواع المختلفة.

تسعى السلطات الكتالونية إلى توسيع نطاق التدابير لتشمل الإقليم الكتالوني بأكمله ، إلى ما وراء البلديات التي تعتبر مناطق خطرة لأنها أماكن تمر فيها الطيور المهاجرة. يمكن أن يؤدي تفشي هذا المرض إلى عقوبات تجارية.

واضطرت بعض الدول ، مثل الدنمارك ، إلى ذبح الآلاف من الديوك الرومية في محاولة لاحتواء تفشي المرض الموجود في مزارع الدواجن.