"قولنا هنبنى وأدى إحنا بنينا السد العالى".. لقاء مع بناة السد بالذكرى 51 لافتتاحه.. لايف

أسوان - عبد الله صلاح

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا التقي فيه مع أحد بناة السد العالى بالتزامن مع احتفالات أسوان بعيدها القومي فى الذكرى الـ51 لافتتاح السد العالي، والذكري الـ62 لوضع حجر الأساس.

وتحدث إبراهيم محمد حامد، أحد بناة السد العالى بمحافظة أسوان ، إن السد العالي رمز أسوان ورمز لمصر وأنه حمى مصر من مخاطر الفيضانات وساعد في زيادة الرقعة الزراعية وتوفير الري الدائم.

وعن ذكرياته مع السد، قال الحاج إبراهيم، إنه التحق بالعمل كمرض ومسعف بالخبرة، وكان ينفذ تعليمات الأطباء، وأن العمل كان 12 ساعة يوميا دون إجازات، والدولة كرمتهم وساعدتهم.



وتابع، بأنه حصل على شقة من وزير السد العالي ووفرت لهم أتوبيسات لوصول أبنائهم للمدارس، وكانت تنظم رحلات ترفيهية للمصانع والمعابد، وكانت تعقد حفلات أضواء المدينة كل عام، ويأتي الممثلين والمطربين بأسوان.



وقال الحاج إبراهيم البالغ من العمر 82 عاما، إنه عمل مع مواطنين في كافة المحافظات، وأتاح له العمل كذلك العمل مع الروس.