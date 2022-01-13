غسيل وتطهير مروقات ثلاث محطات مياه شرب سطحية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب أنه خلال النصف الاول من شهر يناير الجارى تم الانتهاء من غسيل وتطهير المروق رقم 1 والذى تبلغ طاقته التصميمية 220 لتر لكل ثانية والمروق رقم 2 الذى تبلغ طاقته التصميمية 220 لتر لكل ثانية بمحطة مياه المراغة جهينة السطحية كما تم الانتهاء من غسيل المروق رقم 1 والذى تبلغ طاقته التصميمية 200 لتر لكل ثانية بمحطة مياه جرجا السطحية هذا بالإضافة الى غسيل المروق رقم 1 والذى تبلغ طاقته التصميمة 300 لتر لكل ثانية بمحطة مياه شطوره السطحية.

وأشار الكيميائى منصور صابر على رئيس قطاع المعامل والجودة انه يتم تنفيذ خطة دورية لغسيل المروقات وذلك بحضور مراقبى مديرية الصحة لإزالة الطمى والرواسب العالقة بالمروقات والتخلص من الطحالب لإنتاج مياه شرب مطابقة للمواصفات القياسية لجودة المياه ولتقديم كوب مياه نظيف للمواطنين.

بذكر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن ضعف المياه عن شارع الجرجاوية بحى غرب مدينة سوهاج اليوم الخميس الموافق ، للقيام بأعمال الصيانة.

وطالب رئيس مياه سوهاج المواطنين بالابلاغ الفورى عن الشكاوى من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكترونى.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تعتذر للمواطنين عن العطل المفاجئ وانه سيتم الانتهاء من الاعمال خلال اسرع وقت ممكن.

يذكر أن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب عن قطع المياه عن حى غرب مدينة سوهاج اليوم الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشرة وخمسة واربعين مساءً وحتى الخامسة فجرا يوم الخميس 13من نفس الشهر ولمدة 5 ساعات للقيام بأعمال إعدام خطوط مياه الشرب القديمة بشارع الجرجاوية الشرقى بمنطقة الشهيد.

وطالب رئيس مياه سوهاج المواطنين بالابلاغ الفورى عن الشكاوى من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب المواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.