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عبد المجيد صقر: نادى المنتخب يلعب على ىأرض استاد السويس الرياضى بالمجان

الخميس، 13 يناير 2022 01:48 م
عبد المجيد صقر: نادى المنتخب يلعب على ىأرض استاد السويس الرياضى بالمجان استاد السويس
السويس - السيد فلاح

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قال اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، إن شركة الاستادات القابضة لإدارة المنشات والمشروعات الرياضية وافقت علي إقامة مباريات نادي منتخب السويس لكرة القدم علي استاد السويس الرياضي بالمجان.
 
وأضاف محافظ السويس، في بيان له، أنه تم التواصل مع مجلس إدارة شركة الاستادات القابضة بعد طلب مجلس إدارة منتخب السويس في الاجتماع الأخير لمناقشة موقف ومشاكل  النادي.
 
وأكد "صقر" أننا جميعًا مع نادي منتخب السويس من أجل مواصلة جولاته بالقسم الثاني للدوري وبذل كل الجهود لعودته للدوري الممتاز بعد غياب 22 عامًا، بالإضافة إلي الاهتمام باللعبات الأخري والارتقاء بالنادي.
 
 قدم محافظ السويس الشكر لرئيس مجلس إدارة شركة الاستادات، موجهًا الدعوة لمجلس إدارة شركة الاستادات القابضة لعقد اجتماع لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالرياضة  في السويس.

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