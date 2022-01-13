اليوم السابع
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الخميس، 13 يناير 2022 01:10 م
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عامل فيها عنتر.. مدمن مخدرات يظهر بـ"سيف ودرع" بأحد شوارع الإسكندرية

الخميس، 13 يناير 2022 12:10 م
عامل فيها عنتر.. مدمن مخدرات يظهر بـ"سيف ودرع" بأحد شوارع الإسكندرية مديريه امن الاسكندريه -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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أسقطت الشرطة شخصا يحمل "سلاح أبيض ودرع" بأحد شوارع الإسكندرية، على طريقة عنتر بن شداد، حيث أدلى المتهم أمام رجال الشرطة باعترافات تفصيلية بارتكابه الواقعة.

وقال المتهم في اعترافاته أن تعاطيه المخدرات وراء ظهوره بهذا المشهد، وأنه البعض صوره ونشر الفيديو على السوشيال ميديا.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" لأحد الأشخاص بالإسكندرية يتجول ممسكاً سلاح أبيض ودرع معدنى، فى إطار الجهود لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو  على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لشخص يتجول بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية ممسكاً سلاح أبيض"سيف" ودرع معدنى.

بالفحص أمكن تحديد هوية المذكور وتبين أنه (بائع متجول ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (الدرع المعدنى – السلاح الأبيض)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وعلل ذلك لقيامه بتعاطى الأقراص المخدرة.


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