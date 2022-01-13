طقس غير مستقر بالإسكندرية.. شمس ومطر فى نفس اللحظة بنوة الفيضة الكبرى.. لايف

الإسكندرية - أسماء على بدر

أجرى "اليوم السابع"، بثا مباشرا لرصد حالة الطقس بالإسكندرية، وشهدت المحافظة طقسا غير مستقر وهطول أمطار متوسطة ثم سطوع للشمس فى نوة الفيضة الكبرى.

وكانت شركة الصرف الصحى قد أعلنت عن رفع حالة الطوارئ، حيث يتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الخميس، أمطارا تبدأ خفيفة صباحا على أن تزيد شدتها مساءا لتكون أمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة بنسبة حدوث 40-50% تقريبا على فترات متقطعة.

وأعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار علي مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من خفيفة إلي متوسطة.

وأكد نافع علي الاستعداد بعناصر الطوارئ وعلي رفع درجات الاستعداد وإنتشار السيارات والبدالات اعتبارا من صباح باكر الخميس و لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار.

وشدد علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا ،وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد علي التنسيق الكامل مع محافظةالإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.