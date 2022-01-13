طقس دمياط الآن.. أمطار خفيفة وغيوم وانخفاض فى درجات الحرارة "لايف"

دمياط - معتز الشربينى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان طقس دمياط الآن.. أمطار خفيفة وغيوم وانخفاض فى درجات الحرارة.



وتعرضت مدن محافظة دمياط لموجة من الطقس المتقلب وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على أغلب المدن وخاصة المدن الساحلية، وظهرت الغيوم والسحب فى سماء المحافظة واختفت الشمس وسجلت درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، حيث بلغت درجة الحرارة 16: 18 درجة على أغلب المدن مع تعرض المحافظة لموجة من انخفاض درجات الحرارة تصل إلى درجة الصقيع فى الساعات المتأخرة من الليل.

شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية والتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة مياة الشرب.





طقس دمياط الآن