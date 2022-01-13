ضبط 198 قطعة سلاح و268 قضية مخدرات فى حملات أمنية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة الأمن تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (198) قطعة سلاح نارى ، (268) قضية مخدرات وتنفيذ (86381) حكما قضائيا متنوعا.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (عامل توصيل طلبات بصيدلية كائنة بدائرة القسم).. باكتشافه سرقة الدراجة النارية "ملكه" حال توقفها أمام الصيدلية محل عمله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة تبين أنهما (صديقى المبُلغ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" لسابقة قيامهما بعمل نسخة من المفتاح الأصلى أثناء قيام المُبلغ بترك الدراجة حوزتهما وأضافا بتصرفهما فى الدراجة المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما سئ النية (ميكانيكى دراجات نارية، مقيم بالجيزة).. تم إستهدافه وضبطه وبحوزته دراجة نارية "بدون لوحات معدنية، ومطموسة أرقام الشاسية والموتور" وأيد أقوال المتهمان وإعترف بقيامه ببيع الدراجة المستولى عليها لعميليه سيئى النية (مقيمان بالجيزة).. وأن الدراجة النارية المضبوطة بحوزته من متحصلات واقعة سرقة أخرى .. تم بإرشاده ضبط عميليه.. وبحوزتهما الدراجة المستولى عليها "ملك المُبلغ" و دراجة نارية أخرى "مطموسة الشاسية والموتور " فتم حبسهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية) لقيامه بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الغش التجارى حيث يقوم بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة داخل المخزن المشار إليه دون الحصول على موافقة من الجهات الرقابية المختصة.. بقصد بيعها بأزيد من السعر مستخدماً طلمبة ومسدس..وضبط (كمية قدرها 1000 لتر من المواد البترولية المدعمة "سولار- بنزين" داخل تنكات حديدية مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات) فتم حبسه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (المدير المسئول عن مخزن لبيع المواد الكيماوية- كائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم بتخزين كميات كبيرة من المواد الكيماوية منتهية الصلاحية ووضع تاريخ صلاحية جديد بقصد مد فترة الصلاحية غاشاً وتدليساً على جمهور المستهلكين وطرحها بالأسواق..وتم ضبط (كمية قدرها 9 طن مواد كيماوية "داخل عبوات منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستخدام") فتم التحفظ على المضبوطات.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على تكثيف المتابعات بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.. فقد تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام).. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,100 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول) فتم حبسهم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (شخص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الدقهلية) بالإتجار فـى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام والأمن الوطنى ومديرية أمن الدقهلية تم إستهدافه وضبطه بدائرة مركز شرطة المنصورة، وبحوزته (عدد 5 فرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية لذات العيار– كمية من مخدر الهيروين– هاتف محمول – مبلغ مالى).

و قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (10) قطع سلاح نارى وأبيض، وضبط (20) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها ( كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) .. بحوزة (24) متهمين.. لعدد 7 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ (7927) حكم قضائى متنوع.

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (3101) قضية متنوعة.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط (14049) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط (177) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط (152) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق من ضبط (1333) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية).

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (7355) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1968) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(111) مخالفة السير بدون تراخيص، و(7) مخالفات الدراجات النارية، و(18) مخالفة موقف عشوائى، و(40) مخالفة شروط الترخيص.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بالقاهرة) حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته (أختام منسوبة لبعض الجهات الحكومية – ورق كربون "جميعهم مقلدين" – مبالغ مالية "محلية وأجنبية") وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامها فى أعمال النصب على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات بيع وشراء العقارات وتحصله على المضبوطات من ( أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، ومقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة ) أمكن ضبطه ، وبإرشاده تم ضبط (عدد من الأختام مُقلدين وعدد 2 طباعة – جهاز كمبيوتر بمشتملاته – عدد من الأفراخ "تستخدم فى إصطناع بطاقات الرقم القومى - مبالغ مالية) وأقر بحيازته للمضبوطات وإصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية بالإشتراك مع أحد الأشخاص فتم حبسه.

وقامت مديرية أمن الغربية بتنظيم زيارة لعدد من الطلاب إلى (إدارة مرور الغربية – إدارة نجدة الغربية – إدارة الحماية المدنية بالغربية) حتى يتعرف الطلاب على جانب من طبيعة عمل ومهام رجال الشرطة فى حفظ أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

ومن جانبهم توجه القائمين على تلك الزيارة بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما صغار السن.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الدقهلية) بالإتجار فـى المواد المخدر والأسلحة النارية غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام والأمن الوطنى ومديرية أمن دمياط تم إستهدافه وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة كفرالبطيخ بدمياط ، وبحوزته (عدد 3 فرد خرطوش – طبنجة معدله - عدد من الطلقات النارية– عدد 120 قرص مخدر – هاتف محمول – مبلغ مالى) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار ، والهاتف للإتصال بعملائه ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع .

و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة سمسطا ببنى سويف) بالإتجار فـى الأسلحة النارية والذخائر والألعاب النارية وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام والأمن الوطنى ومديرية أمن بنى سويف تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (عدد 4 طبنجة مُعدلة مختلفة الأنواع – قطع غيار أسلحة نارية – أدوت تصنيع وإصلاح وتعديل الأسلحة النارية – 33 طبنجة صوت – 2 رشاش صوت – 3 بندقية ضغط هواء – 3350 طلقة صوت – عدد 1117 قطعة ألعاب نارية – هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة بدون ترخيص ، والهاتف للإتصال بعملائه .

و أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (8) قضايا، وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (309) حكم قضائى متنوع، وفى مجال الأمن العام: ضبط عدد (49) قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1788) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (9) قضايا.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط عدد (7516) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7450) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (66) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (740) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (158) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (962) أرجيلة.

وعلى جانب اخر ، تم تحرير عدد (2777) مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى ورفع عدد (70) سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع وضبط (2976) مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة.