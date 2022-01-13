ضبط 130 كيلو من الأقراص المخدرة داخل طرود أثاث خشبى بمطار القاهرة.. صور

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية برئاسة محمد محمود حسين مدير عام جمارك الطرود البريدية بالتعاون مع إدراة البحث الجنائي بقرية البضائع وفرع مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولى، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الكيبتاجون المخدرة داخل طرود أثاث منزلي قادمة من السعودية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الطرود الواردة بجمرك DHL برئاسة الدكتورة فريدة سليم ابراهيم مدير جمرك DHL، اشتبه وائل شعبان رمضان مأمور الحركة فى مشمول 2 بوليصة صادر رقم 2261854276، 2261852596 بعدد 36 طرد لكل بوليصة والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن أثاث منزلي من خشب متنوع الأحجام والأشكال وارد من السعودية وبوزن 950 كيلو قائم لكل بوليصة.

وتم تمرير الطرود على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود أجسام يشتبه أن تكون اقراص، وبالعرض علي الدكتورة فريدة سليم ابراهيم مدير جمرك DHL، قررت تشكيل لجنة لمعاينة المشمول من عمر محمد السيد رئيس قسم التعريفة، وتامر أحمد خالد مأمور الحركة وإيهاب خليفة مدير إدراة الحركة، فتبين وجود كمية من الأقراص المخدرة مخبأة بحرفية شديدة داخل الحليات والقوائم الخشبية والتجاويف الفارغة بالمشمول بوزن إجمالى 130 كيلو من الأقراص المخدرة الكبتاجون، وتبلغ قيمة المضبوطات حوالى 43 مليون و 178 ألف جنيه.

وقررت هالة محمود عبد الواحد رئيس الإدارة المركزية للجمارك الصادرات والواردات الجوية بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى 5 لسنة 2022.